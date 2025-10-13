

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın Mısır'da düzenlenecek olan ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmak üzere davet aldıklarını açıkladı. İran, yarın Mısır'da düzenlenecek olan ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne davet edildi.

PEZEŞKİYAN ZİRVE DAVETİNİ REDDETTİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Bakanlar Kurulu toplantısında, Mısır'ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmak üzere davet ettiğini ve olumsuz yanıt verdiklerini belirtti. Arakçi, Mısır'dan daha sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde söz konusu zirveye katılım üzerine davet aldıklarını aktardı. İran'ın zirveye katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, zirveye ABD Başkanı Donald Trump dahil 20'den fazla liderin katılacağı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, zirveye katılmayacaklarını bildirdi. Arakçi, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İran, Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin Şarm el-Şeyh Zirvesi'ne katılma davetinden dolayı minnettardır. Diplomatik diyaloğu desteklemekle birlikte, ne Cumhurbaşkanı Pezeshkian ne de ben İran halkına saldıran ve bizi tehdit etmeye ve yaptırım uygulamaya devam eden muhataplarımızla görüşemeyiz.



"FİLİSTİNLİLER, TEMEL ÖZYÖNETIM HAKLARINI GÜVENCE ALTINA ALMA HAKKINA SAHİPTİR"

Bununla birlikte İran, İsrail'in Gazze'deki soykırımını sona erdirecek ve işgal güçlerinin sınır dışı edilmesini sağlayacak her türlü girişimi memnuniyetle karşılamaktadır. Filistinliler, temel özyönetim haklarını güvence altına alma hakkına sahiptir ve tüm devletler, meşru ve meşru davalarında onlara her zamankinden daha fazla destek olmak zorundadır.

İran, bölgede barış için her zaman hayati bir güç olmuştur ve olmaya devam edecektir. Soykırımcı İsrail rejiminin aksine, İran, özellikle sözde müttefiklerinin parasıyla sonsuz savaşlar peşinde değil, sonsuz barış, refah ve iş birliği peşindedir."