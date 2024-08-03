İran BMGK'yı acil toplantıya çapırdı

İranlı bir yetkili, Tahran'da gerçekleşen suikast olayı üzerine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Filistin meselesi hakkında sürekli diyalog halinde olduklarını ve her iki ülkenin pek çok konuda ortak görüşlere sahip olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sundu.

Ayrıca, İslam dünyasının birleşmesi halinde İsrail'in bu birliğe karşı duramayacağını belirten yetkili, Müslüman ülkeler arasındaki birlik ve dayanışmanın İsrail'in devlet terörüne ve işlediği suçlara karşı etkili bir güç oluşturabileceğini, fakat bu birliğin şu an için beklenen düzeyde olmadığını dile getirdi. İran'ın uluslararası birliklere katılma konusunda istekli olduğunu vurgulayan yetkili, ülkenin egemenliğine yönelik herhangi bir saldırıya karşı savunma hakkını koruduğunu açıkça ifade etti.

İran yetkilisi, özellikle Müslüman ülkeler ve uluslararası kuruluşlardan, Filistin halkının haklarını ihlal eden işgalci güçlere karşı birleşerek, onların haklarını korumak adına gerekli tüm önlemlerin alınmasını beklediklerini ifade etti. İran'ın, son saldırıya yanıt olarak BM Güvenlik Konseyi'ni acil bir toplantı için çağırdığını ve İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan da benzer bir toplantı talebinde bulunduğunu belirtti. Yetkili, İsrail'in eylemlerinin yeterince kınanmaması halinde, İran'ın Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesine dayanarak meşru savunma hakkını kullanacağını ve caydırıcılık adımları atacağını dile getirdi. Ayrıca, uluslararası toplumun İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliğine yönelik saldırısına daha güçlü bir tepki göstermiş olması durumunda, İsrail'in başka bir ülkenin topraklarına ve o ülkenin resmi temsilcisine saldırı düzenlemeye cesaret edemeyeceğini vurguladı.

New York Times'ın, Heniyye'nin konutuna yerleştirilen bomba ile öldürüldüğüne dair iddialar hakkında ise, yetkili Heniyye'nin İran'da en üst düzeyde güvenlik önlemleri altında korunduğunu ve güvende olduğunu söyledi.