İran Cumhurbaşkanı ile Kuveyt Emiri "bölgesel meseleleri" görüştü

İran hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Kuveyt Emiri Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan, Kuveyt Emiri'nin bayramını tebrik ederek İslam ülkelerinin birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesini temenni ettiğini, komşuluk ilişkilerini güçlendirmeye büyük önem verdiklerini söyledi.

İslam ülkeleri ile kardeşlik bağlarını kuvvetlendirdiklerini dile getiren Pezeşkiyan, Kuveyt ve diğer komşu ülkeler ile çeşitli alanlarda ilişkileri genişletmek için her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Kuveyt Emir Sabah da Pezeşkiyan'ın bayramını tebrik ederek iki ülke arasındaki dostane ilişkilere önem verdiklerini, ülkesinin İran'la ilişkileri genişletmeyi arzuladığını belirtti.

Ülkesinin bölgesel ve uluslararası gerginliklerin güce başvurmadan diyalog yoluyla çözümünü desteklediğini söyleyen Sabah, "Kuveyt hükümeti ve halkı, ülkenin anayasasına dayanarak, topraklarından başka bir ülkeye yönelik hiçbir saldırganlık eylemini hiçbir şekilde kabul etmeyecek ve bu tutum hiçbir faktörün etkisiyle değişmeyecektir." ifadelerini kullandı.