İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıda ABD'yi eleştirdi

Pezeşkiyan, Nasrallah'ın İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamasında, Nasrallah'a İsrail'e karşı mücadelesi nedeniyle övgüde bulunan Pezeşkiyan, "Siyonistlerin terör saldırısı, direniş ailesini her zamankinden daha güçlü hale getirecektir" ifadelerini kullandı.

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Saldırıyla ilgili olarak İsrail'i açık bir şekilde destekleyen ABD'yi suçlayan Pezeşkiyan, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacak ve Siyonistlerle suç ortaklığı yapan Amerikalılar da kendilerini aklayamayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırıların emrini New York'ta bulunduğu sırada verdiğine dair görüntüler paylaşılmıştı.