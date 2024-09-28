İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıda ABD'yi eleştirdi

Düzenleme: Kaynak: AA
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıda ABD'yi eleştirdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacaktır" dedi.

Pezeşkiyan, Nasrallah'ın İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamasında, Nasrallah'a İsrail'e karşı mücadelesi nedeniyle övgüde bulunan Pezeşkiyan, "Siyonistlerin terör saldırısı, direniş ailesini her zamankinden daha güçlü hale getirecektir" ifadelerini kullandı.

Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesinden sonra İran'dan ilk açıklamaNasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesinden sonra İran'dan ilk açıklama

Erdoğan'dan Nasrallah açıklaması. 'İsrail'in cinnet siyasetine artık dur deyin'Erdoğan'dan Nasrallah açıklaması. 'İsrail'in cinnet siyasetine artık dur deyin'

Saldırıyla ilgili olarak İsrail'i açık bir şekilde destekleyen ABD'yi suçlayan Pezeşkiyan, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacak ve Siyonistlerle suç ortaklığı yapan Amerikalılar da kendilerini aklayamayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırıların emrini New York'ta bulunduğu sırada verdiğine dair görüntüler paylaşılmıştı.

pezeskiyan-a-2281787.jpg

Son Haberler
Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan sürpriz hamle
Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan sürpriz hamle
İsrail’de siren sesleri duyuldu! Füze fırlatıldı
İsrail’de siren sesleri duyuldu! Füze fırlatıldı
Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından Hizbullah’ın yeni lideri belli oldu
Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından Hizbullah’ın yeni lideri belli oldu
Bu pazar seçim olsa iktidar değişir mi? Anket sonuçları ortaya çıktı
Bu pazar seçim olsa iktidar değişir mi? Anket sonuçları ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıda ABD'yi eleştirdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıda ABD'yi eleştirdi