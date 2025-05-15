İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Trump’a sert yanıt

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, eyalet gezileri kapsamında ziyaret ettiği Kirmanşah eyaletinde yaptığı açıklamalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran karşıtı söylemlerine sert tepki gösterdi. Pezeşkiyan, Trump’ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da yaptığı konuşmada İranlı yetkilileri "hırsız" olarak nitelendirmesine yanıt vererek, "Trump’ın sözlerini dinleyecek vaktim yok. İranlı yetkilileri ‘hırsız’ olarak nitelendiriyor oysa dünyayı asıl talan eden kendileri. Biz hayatımızı halkımıza hizmet etmeye adadık ama farklı gösterilmeye çalışılıyoruz. Devrim liderimizin yaşamı ve mal varlığı açıktır. Dünyanın yağmacılarının hayatı da ortadadır. Bu yağmacılar, şimdi kalkmış İran’ın bölgeyi güvensizleştirdiğini iddia ediyor" dedi.



"TRUMP, TEHDİT VE BASKIYLA GERİ ADIM ATACAĞIMIZI ANCAK RÜYASINDA GÖRÜR"

Pezeşkiyan, "Trump, bizim tehdit ve baskıyla geri adım atacağımızı ancak rüyasında görür. Biz savaş değil, barış peşindeyiz. Buraya gelip slogan atıp bizi korkutabileceğini düşünüyor. Bizim için şehitlik, yatakta ölmekten çok daha tatlı. Bizi korkutmaya mı geldiniz? Hiçbir zorbaya boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

ABD’nin çifte standartlı politikalarını da eleştiren Pezeşkiyan, "Trump, yaptırımlarla bizi tehdit edip ardından insan haklarından söz edebileceğini sanıyor. Oysa bölgedeki tüm cinayetlerin arkasında bu politikalar ve kişiler vardır" ifadelerini kullandı.



"BÖLGEYİ BİZ Mİ, YOKSA ABD’NİN TAM DESTEĞİYLE HAREKET EDEN İSRAİL Mİ KANA BULADI?"

İsrail’in bölgede oynadığı role dikkat çeken Pezeşkiyan, "Bölgeyi biz mi, yoksa ABD’nin tam desteğiyle hareket eden İsrail mi kana buladı? 47 yıldır İran’a yaptırımlar uyguladılar, yolları kapattılar ama ne İran’ı ne de halkını tanıyorlar. Bu yüzden ülkemizi diz çöktüremediler" şeklinde konuştu.

İran’daki insan hakları eleştirilerine de yanıt veren Pezeşkiyan, "İran’da bir kişi, bizim hatamızdan ya da hatta herhangi bir hata olmaksızın bir sorun yaşasa, dünyayı ayağa kaldırıyorlar ve ‘insan hakları ihlali’ diye haykırıyorlar. Oysa kendileri, tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapıyor ve utanmadan barış ve huzurdan söz ediyorlar" dedi.