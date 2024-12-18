İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı duygulandıran fotoğraf: Eşini görünce hüngür hüngür ağladı

Düzenleme: Kaynak: AA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bir konferansta kendi ailesiyle ilgili sinevizyonda vefat eden eşinin fotoğrafını görünce duygulandı, gözyaşlarına hakim olamadı.

İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen "Aile, Gelecek ve Kalıcı Bağlar" başlıklı konferansa katıldı.

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Konuşmacı olarak kürsüye çıkan Pezeşkiyan, sinevizyonda vefat eden eşinin fotoğrafını görünce duygulandı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

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Pezeşkiyan, "Çok zor. Özür dilerim. İzin verirseniz ben konuşmayım" diyerek kürsüden indi.

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TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ

Pezeşkiyan tıp fakültesinde okurken, aynı okulda tahsil gören eşi Fatime Mecidi'yle tanıştı. 1993 yılında trafik kazasında eşi ve bir oğlunu kaybetti.

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BİR DAHA EVLENMEDİ ÇOCUKLARINI TEK BAŞINA BÜYÜTTÜ

Bir daha evlenmeyen Pezeşkiyan, geriye kalan 2 oğlu ve bir kızını tek başına büyüttü.

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