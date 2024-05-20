İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin son görüntüsü ortaya çıktı. Yanında Dışişleri Bakanı da var

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopter dağlık arazide sis nedeniyle düştü. İran medyasından ilk geçen haberlerde helikopterin sis nedeniyle sert iniş yaptığı ve helikopterin içinde Reisi’nin olup olmadığının bilinmediği aktarılmıştı. Ancak sonrasında gelen haberlerde helikopterin dağlık alana düştüğü kaydedildi.

Helikopterin enkazı bugün sabah erken saatlerde bulunurken İran medyası Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahyan’ın da aralarında olduğu 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazada kurtulanın olmadığı öğrenildi.

Kazanın nedeniyle ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazası öncesi son fotoğrafı ortaya çıktı. İran medyası Reisi’nin Dışişleri Bakanı Emirabdullahyan ile yan yana görüntüsünü paylaştı.

Reisi, beraberindeki heyetle birlikte İran-Azerbaycan sınırında yapılan bir barajın açılışına gitmişti. Helikopterde hayatını kaybedenler arasında Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de bulunuyor.

Öte yandan hayatını kaybedenler arasında Devrim Muhafızlarından 2 yetkili de var.