İran Cumhurbaşkanı'ndan Gazze'de çifte standart çıkışı

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Reisi, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile telefonda görüştü.

İsrail'in saldırılarında yaklaşık 10 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Reisi, "ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Siyonist rejime silah desteği ve sessizliği Batı'nın çifte standardının kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın Gazze halkı tarafından seçimle işbaşına geldiğini hatırlatan Reisi, Hamas'la savaşın demokrasiyle savaş olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı, ateşkes çabaları nedeniyle Norveç hükümetinden övgüyle söz etti.

Norveç Başbakanı Store ise konuşmasında, ülkesinin çatışmaların ivedilikle sona ermesi konusundaki tutumunu vurguladı.

Store, "İran ve Norveç, diplomatik kanalları kullanarak, çatışmaları derhal durdurmak, ablukayı kaldırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için istişarede bulunabilir ve işbirliği yapabilir." dedi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.