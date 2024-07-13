İran Cumhurbaşkanından iş birliği çağrısı

Kaynak: İHA
İran Cumhurbaşkanından iş birliği çağrısı

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, görev süresi boyunca dış politikada önceliklerinin komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirmek olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, Suudi Arabistan, Umman, Irak, Bahreyn, Katar, Kuveyt gibi ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirmek, ortak yatırımları teşvik etmek için iş birliği yapmak istiyoruz" dedi.

Pezeşkiyan, Tahran Times gazetesine yazdığı makalede, seçimlerin rekabetçi ve istikrarı koruyan bir ortamda gerçekleştiğini ve halkın desteğiyle Cumhurbaşkanı seçildiğini belirtti.

Dış politikada barış ve güvenliği önceleyen bir vizyonla hareket edeceklerini vurgulayan Pezeşkiyan, İran'ın ulusal çıkarlarını gözeterek bölgesel istikrar için çaba sarf edeceklerini ifade etti. Bölgesel iş birliği ve diyalogun önemine değinen Pezeşkiyan, komşu ülkelerle olan sorunları çözerek bölgesel refahı ve kalkınmayı desteklemek istediklerini kaydetti.

Pezeşkiyan, "Çin ve Rusya, İran'ın zor günlerdeki dostlarıdır" diyerek, bu ülkelerle stratejik ortaklıklarını güçlendireceklerini ve bölgesel barışa katkı sağlayacak adımlar atacaklarını belirtti. Ayrıca, Avrupa ülkeleriyle iş birliği fırsatlarını değerlendirme niyetinde olduklarını ve İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu vurgulayarak, ABD yönetimine çağrıda bulundu: "Washington artık İran gerçeğini anlamalı ve çatışmadan uzak bir politika izlemelidir."

Mesut Pezeşkiyan, iç politikada ulusal birliği tesis etmeyi ve dış politikada yapıcı ilişkiler kurmayı hedeflediğini belirterek, halkın güvenini kazanmak için çalışacağını sözlerine ekledi.

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