İran Cumhurbaşkanı'ndan saldırı sonrası ilk açıklama

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası tüm dünya Orta Doğu’da bir savaş endişesi yaşıyor. İran’daki nükleer ve askeri tesislerin vurulduğu saldırılarda çok sayıda İranlı üst düzey askeri yetkili hayatını kaybetti. Saldırı sonrası İran Dini Lideri Hamaney’den sert sözler gelirken ülkede ‘intikam sancağı’ çekildi.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pezeşkiyan, "Siyonist rejim bugünkü eyleminden pişmanlık duyacak” dedi.

Pezeşkiyan, İsrail’in saldırgan tutumuna dikkat çekerek, “Siyonist rejim bu gün gerçekleştirdiği canice saldırılar nedeniyle pişmanlık duyacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı ve hükümetin derhal olay yerinde durumu ele aldığını ve konu üzerine bir bakanlar kurulu toplantısı gerçekleştirildiğini belirtti.

ABD’YE MESAJ GÖNDERDİ

Öte yandan Pezeşkiyan’dan İlam eyaletini ziyaretinde yaptığı konuşmada ABD’ye mesaj gönderdi. Pezeşkiyan, "Biz ümidimizi Allah'a besliyoruz, Amerika'ya değil. Bu, dünyayla savaşmak istediğimiz anlamına gelmiyor aksine dünyayla konuşmak istiyoruz ancak zorlamaya, baskıya veya zorbalığa boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, "ABD'nin baskılarından korkmuyoruz. Gençlerimiz, yatırımcılarımız, bilim insanlarımız, akademisyenlerimiz ve ülkeleri için hayatlarını feda etmeye istekli insanlarımız var. Ülkeyi onlar inşa edecek." dedi.