İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme süresi uzatıldı

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme süresinin, seçmenlerin yoğun katılımı nedeniyle Seçim Kurulu Merkezi'nin kararıyla saat 20.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı. İslami, seçmenlerin sandık başındaki varlığı devam ederse sürenin yeniden uzatılabileceğini de belirtti.

İran seçim kanunlarına göre, oy verme süresi gece yarısı 24.00'e kadar uzatılabilir ancak bu saatten sonra uzatma yapılması mümkün değildir.

Ülkede 62 milyon seçmen, 59 binden fazla merkezde oy kullanmaya devam ediyor. Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışıyor. Muhafazakar adaylar Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ve Emir Hüseyin Kadızadehaşimi ise seçime saatler kala adaylıktan çekildi.

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. Eğer ilk turda bu oranı aşan bir aday çıkmazsa, en fazla oyu alan iki aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda ülkenin 9. Cumhurbaşkanı belirlenecek.

Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin gece yarısı açıklanması ve kesin sonuçların ise yarın öğleden önce duyurulması bekleniyor. Tahran'ın en büyük seçim merkezlerinden İrşad Hüseyniyesi başta olmak üzere birçok noktada yoğun katılım gözleniyor.