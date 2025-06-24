İran devlet televizyonu İsrail'e saldırı haberlerini yalanladı

Kaynak: AA
İran devlet televizyonu İsrail'e saldırı haberlerini yalanladı

ABD Başkanı Trump'ın ateşkes açıklaması sonrası İsrail, İran'ın kendilerine füze ateşlediğini iddia etmişti. İran devlet televizyonu ise İsrail'e füze atıldığı iddiasını yalanladı.

İran devlet medyası, ateşkes sonrası İran’dan füze atıldığı yönündeki İsrail’in resmi iddiasını yalanladı.

Devlet televizyonunun konuya ilişkin haberinde, İsrail'e füze atıldığı iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Haberde, 'Siyonist rejime, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'dan işgal topraklarına füze atıldığına ilişkin haberler doğru değil" ifadesi kullanıldı.

İsrail, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'da füze atıldığını savunmuştu.

İsrail Savunma Bakanı da bunun üzerine İran'a saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

Son Haberler
Mardin Derik’te yangın! Eski muhtar feci şekilde hayatını kaybetti
Mardin Derik’te yangın! Eski muhtar feci şekilde hayatını kaybetti
Maden işçilerinden zam eylemi
Maden işçilerinden zam eylemi
Antalya'da 5 yıldızlı otel hakkında şok karar! 2 hafta süre verildi
Antalya'da 5 yıldızlı otel hakkında şok karar! 2 hafta süre verildi
Kahreden ölüm: 3 yaşındaki çocuk havuza düşüp hayatını kaybetti
Kahreden ölüm: 3 yaşındaki çocuk havuza düşüp hayatını kaybetti
NASA'dan 23 yaşındaki mühendise büyük görev
NASA'dan 23 yaşındaki mühendise büyük görev