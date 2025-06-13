İran Devrim Muhafızları’nın yeni Başkomutanı belli oldu

İsrail, bugün sabaha karşı İran’ın nükleer programını hedef alan “önleyici, hassas ve birleşik” bir saldırı başlattığını duyurmuş, saldırılarda pek çok üst düzey ismin de hedef alındığı açıklanmıştı.

ÜST DÜZEY İSİMLER ÖLDÜRÜLDÜ

Aralarında İran Genelkurmay Başkanı'nın da bulunduğu bazı generaller bu saldırılarda öldürüldü. Onlardan biri de İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Salami'ydi.

Hüseyin Salami

İran ordusunun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni Başkomutanı olarak İran Ruhani Lideri Ali Hamaney tarafından eski Kudüs Gücü Komutanı General Vahidi’nin atandığı duyuruldu.