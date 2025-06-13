İran Devrim Muhafızları’nın yeni Başkomutanı belli oldu

Kaynak: AA
İran Devrim Muhafızları’nın yeni Başkomutanı belli oldu

Sabah saatlerinde İsrail'in İran'a yönelik saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Salami yerine eski Kudüs Gücü Komutanı General Vahidi’nin atandı.

İsrail, bugün sabaha karşı İran’ın nükleer programını hedef alan “önleyici, hassas ve birleşik” bir saldırı başlattığını duyurmuş, saldırılarda pek çok üst düzey ismin de hedef alındığı açıklanmıştı.

ÜST DÜZEY İSİMLER ÖLDÜRÜLDÜ

Aralarında İran Genelkurmay Başkanı'nın da bulunduğu bazı generaller bu saldırılarda öldürüldü. Onlardan biri de İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Salami'ydi.

1kapak.jpg
Hüseyin Salami

İran ordusunun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni Başkomutanı olarak İran Ruhani Lideri Ali Hamaney tarafından eski Kudüs Gücü Komutanı General Vahidi’nin atandığı duyuruldu.

Son Haberler
İsrail-İran gerilimi piyasaları vurdu: Küresel piyasalar diken üstünde! (13 Haziran 2025)
İsrail’in İran saldırısı sonrası piyasalarda şok dalgası!
İsrail’in İran’a saldırısına tüm dünyadan tepkiler geldi: Endişe mesajları yağdı
İsrail’in İran’a saldırısına tüm dünyadan tepkiler geldi: Endişe mesajları yağdı
Victor Osimhen'in Galatasaray'ı bekletme nedeni ortaya çıktı!
Victor Osimhen'in Galatasaray'ı bekletme nedeni ortaya çıktı!
Çarpmayayım derken kaza yaptı!
Çarpmayayım derken kaza yaptı!
Sulama kanalına giren gencin cesedi bulundu
Sulama kanalına giren gencin cesedi bulundu