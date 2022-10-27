27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İran lideri Hamaney sessizliğini bozdu

İran dini lideri Hamaney, türbe katliamının ardından yazılı açıklama yaptı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 18:04
Takip Et

İran dini lideri Ali Hamaney sessizliğini bozdu

İran lideri Hamaney sessizliğini bozdu
+
Aa
-

AA'da yer alan habere göre, Hamaney, Şiraz’daki Şah Çerağ Türbesi’nde düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenilen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırının fail ya da faillerinin "kesinlikle cezalandırılacağını" vurgulayan Hamaney, "Düşmanla ve onun hain veya cahil ajanlarıyla mücadele etmek hepimizin görevidir. Güvenlik kurumları, yargı, düşünce alanındaki aktivistler ve sevgili halkımız, insanların canına, güvenliğine ve kutsallarına kasteden bu akıma karşı birlik içinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de saldırıya ilişkin açıklamasında, "isyanlar" olarak nitelendirdiği ülke genelindeki protestoların "terör saldırılarının önünü açtığını" söyledi.

İran devlet televizyonu, dün Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

İran'da 22 yaşındaki bir kadının gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestolar yaklaşık 1,5 aydır yer yer sürüyor. İran yönetimi, protestoları, "düşmanların komplosu" olarak niteliyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
1
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
2
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
3
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
4
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
5
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
6
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
7
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Marmaris’te 34 düzensiz göçmen kurtarıldı   
﻿Marmaris’te 34 düzensiz göçmen kurtarıldı   
﻿Marmaris’te 34 düzensiz göçmen kurtarıldı   
﻿Rusya, tahıl anlaşması için kararını 18 Kasım'a kadar karar verecek
﻿Rusya, tahıl anlaşması için kararını 18 Kasım'a kadar karar verecek
﻿Rusya, tahıl anlaşması için kararını 18 Kasım'a kadar karar verecek
﻿BM: İsrail ve Lübnan'dan imzalı anlaşma nüshalarını teslim aldık
﻿BM: İsrail ve Lübnan'dan imzalı anlaşma nüshalarını teslim aldık
﻿BM: İsrail ve Lübnan'dan imzalı anlaşma nüshalarını teslim aldık
﻿İran lideri Hamaney sessizliğini bozdu
﻿İran lideri Hamaney sessizliğini bozdu
﻿İran lideri Hamaney sessizliğini bozdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.