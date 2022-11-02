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Hamaney'i endişe sardı: Bu sokak isyanları sıradan bir isyan değil

İran lideri Ali Hamaney, Mahsa Emini'nin gözaltında ölümü üzerine başlayan gösteriler için "Bu sokak isyanları sıradan bir isyan değildi. Daha derin bir programdı. Düşman İran'da bir kombine savaş başlattı, tüm imkanlarını seferber etti." dedi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 17:30
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İran dini lideri Hamaney'i endişe sardı: Bu sokak isyanları sıradan bir isyan değil

Hamaney'i endişe sardı: Bu sokak isyanları sıradan bir isyan değil
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamaney, başkent Tahran'da "Öğrenciler Günü" münasebetiyle düzenlenen programda konuştu.

AA'da yer alan haberde Hamaney, "Bu sokak isyanları sıradan bir isyan değildi. Daha derin bir programdı. Düşman İran'da bir kombine savaş başlattı. ABD, İsrail, bazı Avrupa ülkeleri ve gruplar bu savaş için birkaç haftadır tüm imkanlarını seferber ettiler." dedi.

ABD'nin İran'da daha önce de toplumu kışkırtmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu söyleyen Hamaney, İran halkının bu girişimleri boşa çıkardığını ifade etti.

İran lideri Hamaney, Washington yönetiminin Irak, Afganistan ve Lübnan'dakine benzer şekilde İran'da da hesap hatası yaptığını savundu.

- İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülke genelindeki gösterilerde 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı öne sürülürken, İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 253'e yükseldiğini açıkladı.

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