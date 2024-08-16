İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri: "ABD, Gazze ateşkes görüşmelerinde arabulucu değil, suç ortağıdır"

Bakıri, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi. Görüşmede, Doha'da yapılan ateşkes müzakerelerinin gidişatı hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Bakıri, "ABD ile İsrail'in müzakere masasındaki aldatma ve sahtekarlık girişimlerine dikkat çektiğini" ifade etti.

Bakıri, ABD'nin Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde arabulucu değil, İsrail'e savaş silahları sağlayan bir suç ortağı olarak kabul edildiğini belirterek, Tel Aviv'i Gazze'deki saldırılarını durdurmaya zorlamak için tüm imkanların kullanılması gerektiğini vurguladı.

İki bakan, Doha'daki ateşkes görüşmelerinin başlamasından bu yana ikinci kez telefonda görüştü. Bakıri, önceki gün yapılan görüşmede, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçlarının durdurulması için diplomatik girişimler dahil olmak üzere ortak çabaların önemini vurgulamıştı.