İran Dışişleri Bakanı nükleer tesislere saldırı sonrası İstanbul'dan dünyaya seslendi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından ilk kez İstanbul'da açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "ABD, birden bire aniden saldırdı. ABD tehlikeli sonuçlardan sorumludur." şeklinde konuştu.

Arakçi, "ABD'nin soykırım rejimi ile birlikte saldırdığını" bildirdi.

Arakçi sözlerine şunları ekledi: Barışçıl nükleer tesislerimiz hedef alındı. ABD'nin ihlalleri çok vahim. Dünya çok tehlikeli bir kaosa sürüklendi. Birleşmiş Milletler (BM) bu saldırıdan ABD'yi sorumlu tutmalı.

Dışişleri Bakanı ayrıca, "İran'ın kendini koruma hakkını kullanacağını." belirtti.

Arakçi konuşmasından sonra gazetecilerin soruları da cevapladı.

"ABD DİPLOMASİYE İHANET ETTİ"

İran ABD nükleer müzakerelerini hatırlatan Arakçi, "Müzakerelere ihanet edenin ABD olduğunu" belirtti.

Arakçi, "Nükleer tesise saldırı uluslararası hukuk ihlalidir. ABD BM şartına saygı duymadı ve kırmızı çizgiyi aştı. İran hiçbir hata yapmadı." dedi.

SORU-CEVAP

Soru: Müzakere kapısı hala açık mı? Nükleer tesisler ne kadar zarar gördü? Arabuluculuk devam ediyor mu?

Arakçi: Tahran ile iletişime geçtim, halen elimde ne kadar hasar olduğuyla ilgili kesin bir bilgi yok Ancak bunun önemini olduğunu düşünmüyorum. Bir nükleer tesise saldırmak zaten kendi içinde uluslararası hukuk ihlali ve bunun mutlaka kınanması gerekiyor.

Dün burada bir dizi mevkidaşımla görüştüm ve hepsi barış için teklifte bulundu. İsrail'in saldırganlığını konuşuyorduk ancak bugün ABD'yi de konuşuyoruz.

Diplomasi kapısı her zaman açık ancak şu an saldırı altındayız.

"MÜZAKEREYE İHANET EDEN ABD"

Soru: İran'ın müzakere masasına dönmek için ne tür şartları olacak?

Arakçi: İran'a diplomasiye geri dön çağrısında bulunmanın bir anlamı yok, zaten biz müzakere sürecindeydik ABD ile görüşüyorduk. Avrupalılarla da görüşüyorduk. Şimdi Amerikalılar bu süreci bombalıyor. Ancak biz saldırıya uğradık, askeri olarak saldırıya uğradık. Burada İran değil Amerika gerçekleştirdi bu saldırıyı, müzakereye ihanet eden onlar.

Diplomasi taraftarı olmadıklarını kanıtladılar, bu çok üzücü bir durum. ABD, BM şartlarına hiç saygı duymadığını, uluslararası hukuka hiç saygı duymadığını, herhangi bir uluslararası hukuk düzenlemesine saygı duymadığını göstermiş oldu. İhlal etmedikleri hiçbir kırmızı çizgi yok, en kötüsünü de dün akşam yaptılar.

Sadece nükleer tesislerimiz bombalanmadı BM düzenlerini de bombaladılar. Şimdi diplomasi için ne kadar alan kaldı buna bakıp göreceğiz.

"İRAN HİÇBİR YANLIŞ YAPMADI"

Soru: ABD Başkanı Trump, İran'ın barışı kabul etmesi gerektiğini yoksa saldırıların daha ağır olacağını söyledi. İran buna nasıl yanıt verdi?

Arakçi: Bu net bir tehdittir, İran hiçbir yanlış yapmadı. Biz neden İran'a saldırılmalı anlamıyoruz. Uluslararası toplumun bunu önlemesi gerekiyor.

Dünyanın güvenliğiyle ilgili söylenecek bir şey kalmaz. İran şu an nükleer silahı olan bir rejimin saldırısı altında ve İran'ın nükleer silahı yok.

"PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Soru: Çin ve Rusya'dan beklentiniz nedir?

Arakçi: Bugün Moskova'ya gidiyorum yarın Rus lider Putin ile görüşeceğim. Rusya, İran'ın dostudur. Her zaman birbirimizle iletişim halindeyiz.

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