İran Dışişleri Bakanı'na suikast girişimi son anda önlendi: İsrail'in terör hücresi çökertildi

İranlı yetkililer, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye yönelik planlanan büyük bir suikast girişiminin engellendiğini ve bu komplonun arkasındaki İsrail destekli "terör hücresi" üyelerinin yakalandığını duyurdu. Bu gelişme, Arakçi'nin Avrupa Birliği temsilcileriyle Cenevre'de yapacağı kritik nükleer müzakereler öncesinde yaşandı.

SUİKAST GİRİŞİMİNİN DETAYLARI

Bakan Arakçi'nin danışmanı Hüseyin Ranjbaran, birkaç gün önce büyük bir İsrail komplosunun boşa çıkarıldığını açıkladı. İran medyasında perşembe günü geniş yer bulan bu haber, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı. Planlanan suikastın, Arakçi'nin cuma günü nükleer tesisler konusunda diplomatik müzakereleri yeniden başlatmak üzere Cenevre'ye yapacağı seyahatten kısa bir süre önce ortaya çıktığı belirtildi.

Arakçi'nin seyahat planlarını iptal etmeyerek Cenevre'ye gittiği ve burada Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanları ile Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. Bu durum, İran'ın uluslararası diplomasiye verdiği önemi ve tehditlere rağmen müzakere sürecini devam ettirme kararlılığını gösteriyor.

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BÖLGEDEKİ GERİLİM VE ÖNCEKİ SALDIRILAR

Bu olay, İsrail'in İran'a yönelik geçen cuma şafak vakti başlattığı ve benzeri görülmemiş saldırılarının ardından geldi. İsrail'in bu saldırılarında birçok önde gelen İranlı askeri lider ve nükleer bilimci hedef alındı. Suikasta uğrayan önemli isimler arasında Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı General Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Kurumu eski başkanı Feridun Abbasi, İslam Azad Üniversitesi rektörü nükleer bilimci Mehdi Tehrançi ve Devrim Muhafızları Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahı başkanı Tümgeneral Gulam Ali Reşit bulunuyor.

Uzmanlar, bu tür suikast girişimlerinin bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirebileceği ve zaten gergin olan ilişkileri daha da kötüleştirebileceği konusunda uyarıyor. Uluslararası toplum, olası bir tırmanışı önlemek için tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyor. Bazı çevrelerde, İsrail hava saldırılarının bir sonraki hedefinin İran'ın dini lideri Ali Hamaney olabileceğine dair söylentiler dolaşsa da, bu iddialar henüz teyit edilmedi.

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ULUSLARARASI TEPKİLER VE GELECEK

Cenevre'deki müzakerelerin, bu son suikast girişiminin gölgesinde nasıl ilerleyeceği merak konusu. Görüşmelerin, İran'ın nükleer programı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek ve bölgesel barışı tesis etmek için kritik bir fırsat olduğu vurgulanıyor. Ancak son olaylar, diplomasi yolunun zorlu ve engellerle dolu olduğunu bir kez daha gösterdi. İran, uluslararası arenada haklarını savunmaya devam edeceğini ve nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu vurguluyor.