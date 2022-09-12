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İran: Avrupa nükleer müzakerelerde yapıcı bir yol izlemeli, anlaşmanın önünü açmalı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupalıların nükleer müzakereler için "yapıcı bir yol izlemesi, geçmişin hatalarını düzeltmesi ve anlaşmanın önünü açmaya çalışması" gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 14:04
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani: Avrupa nükleer müzakerelerde yapıcı bir yol izlemeli, anlaşmanın önünü açmalı

İran: Avrupa nükleer müzakerelerde yapıcı bir yol izlemeli, anlaşmanın önünü açmalı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran’da bulunan bakanlık binasında yaptığı basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Kenani, Almanya, İngiltere ve Fransa’nın ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile ilgili duruşunun müzakereleri tehlikeye attığına ilişkin ortak bildirisinin yanlış olduğunu ve yanlış bir zamanda yapıldığını savundu.

"Avrupalılar nükleer müzakereler için yapıcı bir yol izlemeli"

Mevcut müzakere sürecinde İran’ın anlaşmaya varmak için her türlü çabayı gösterdiğini öne süren Kenani, Batılı tarafların da yapıcı davranmasının beklendiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, UAEA’nın tekrarlanan raporlarına göre İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunun kanıtlandığını ifade ederek, üç Avrupa ülkesinin Viyana görüşmeleriyle ilgili açıklamasının yanlış olduğunu dile getirdi.

Avrupalıların "yapıcı bir yol" izlemesi gerektiğini söyleyen Kenani, "Avrupalılar, geçmişin hatalarını düzeltmeli ve anlaşmanın önünü açmaya çalışmalıdır." dedi.

Kenani, İran’ın UAEA ile yapıcı iş birliğini sürdürmeye hazır olduğunu aktararak, "İran'ın yükümlülükleri olduğu gibi hakları da var ve bu ikisi birlikte anlam buluyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Avrupa’nın enerji ihtiyaçlarına da değinerek, İran’ın enerji alanında önemli bir oyuncu olduğunu aktardı ve dünya piyasalarının ihtiyaçlarının bir kısmını karşılama kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Arnavutluk'a yapılan siber saldırıyla ilgili ülkesine yönelik suçlamaları reddeden Kenani, İran’ın daha önce de Arnavutluk hükümetine, bu konuyla ilgili belirsizlikleri çözmede yardım etmeye ve teknik destek vermeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Kenani, ayrıca eğitim-öğretim yılının yakında başlayacağını hatırlatarak sınırlı imkanlarla Afgan mültecilere eğitim olanakları sağladıklarını, uluslararası toplumun da bu konuda sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Alıkonulan Yunan petrol gemileri

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran’ın alıkoyduğu iki Yunan petrol tankeri konusundan da söz etti.

Gemilerin serbest bırakıldığına ilişkin haberlerle ilgili olarak "Şu anda, İran'da alıkonulan iki Yunan petrol tankerinin serbest bırakıldığına dair resmi ve teyit edilmiş bir bilgi yok." diye konuştu.

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