İran'dan, Bartın'daki maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığa ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada Kenani, "Bu acı olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine sabır ve yaralılara acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

Nasır Kenani, Bartın'daki patlamada vefat edenlerin aileleri ile Türkiye'ye taziyelerini sunduklarını kaydetti.