İran, Dünya Curling Federasyonu'na üye oluyor

İran Milli Olimpiyat Komitesi üyesi Abbas Nazarian, Cumartesi günü IRNA’ya yaptığı açıklamada, Dünya Curling Federasyonu'na üye olmak için gerekli ilk adımların atıldığını belirtti. Nazarian, geçen yıl İran'ın Dünya Curling Federasyonu’e misafir olarak katıldığını ve bu süre zarfında gerekli yazışmaların yapıldığını kaydetti.

Curling, buz üzerinde taşların dairelerle işaretlenmiş hedef bölgeye kaydırılması üzerine kurulu bir spor dalı olarak biliniyor. İki takımdan oluşan oyunlarda, her takım dört oyuncudan oluşur ve sırayla "taş" adı verilen ağır, cilalı granit taşları hedefe doğru sürükler. Buzun üzerinde kaydırılan taşlar, hedefe en yakın noktaya ulaşmayı amaçlar.

İran, curling sporunda uluslararası platformda kalıcı bir yer edinme amacında ve bu doğrultuda gerekli başvurularını sürdürüyor.