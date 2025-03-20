İran, Dünya Kupası'na çok yakın

Tahran’da oynanan mücadelede İran, beşinci dakikada rakibinin defans hatasından yararlanma fırsatı yakaladı. Mehdi Ghayedi’nin pasında Sardar Azmoun topu göğsüyle kontrol ederek Mohammad Mohebbi’ye bıraktı. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri kalecisi Khalid Eisa, Rostov forması giyen forvetin şutunu başarılı bir şekilde engelledi.

Maçın 10. dakikasında yaşanan projektör arızası sebebiyle karşılaşma geçici olarak durduruldu. Yaklaşık 30 dakika süren kesinti nedeniyle maçın ilk yarısına önemli bir ek süre eklendi. Oyunun yeniden başlamasıyla Caio Lucas, 45. dakikada tehlikeli bir şut çıkardı ancak top az farkla auta gitti.

İLK YARIDA KARŞILIKLI ATAKLAR

İran, ilk yarının uzatma dakikalarında tekrar etkili oldu. Saman Ghoddos’un pasında Roozbeh Cheshmi ceza sahası dışından şansını denedi ancak Eisa bu şutu kolayca kontrol etti. Birleşik Arap Emirlikleri ise 20. uzatma dakikasında hızlı bir kontra atak geliştirdi. Yahya Al Ghassani’nin pasıyla topla buluşan Mackenzie Hunt, İran kalecisi Alireza Beiranvand’ı geçmeye çalıştı ancak Beiranvand kritik bir kurtarış yaparak golü önledi.

İlk yarının son dakikalarında İran nihayet üstünlüğü ele geçirdi. 27. uzatma dakikasında Saman Ghoddos’un şık bir ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sardar Azmoun, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla skoru 1-0’a getirdi.

İRAN BASKIYI SÜRDÜRDÜ

İkinci yarıya hızlı başlayan İran, 46. dakikada Mohammad Mohebbi ile bir gol daha buldu. Ancak VAR incelemesi sonrası pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu kararın ardından Birleşik Arap Emirlikleri daha fazla risk alarak İran kalesinde baskı kurmaya çalıştı. Fakat İran savunması ve kaleci Beiranvand, rakibin tehlikeli ataklarını başarıyla durdurdu.

66. dakikada sol bek Milad Mohammadi’nin yaptığı etkili koşunun ardından çektiği şut, Eisa tarafından kornere çelindi. İran’ın ikinci gol arayışları devam etti ve 69. dakikada Mohebbi hızını kullanarak Kouame Kouadio’yu geçti. Ceza sahasına giren oyuncu düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı ve İran’ın galibiyetini perçinledi.

İRAN DÜNYA KUPASI YOLUNDA AVANTAJI KAPTI

Bu galibiyetle İran, Asya Elemeleri A Grubu’nda puanını 16’ya yükseltti ve 2026 Dünya Kupası’na katılmaya bir adım daha yaklaştı. Birleşik Arap Emirlikleri ise kritik bir puan kaybı yaşayarak turnuvaya katılma şansını zora soktu.