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İran Erbil’i İHA'larla vurdu

İran, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim ve Komele karargahlarına füze ve İHA saldırısı düzenledi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 10:04
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İran Erbil’i füze ve İHA'larla vurdu

İran Erbil’i İHA'larla vurdu
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Yerel medyadaki haberlere göre, Erbil'in Koysancak ilçesindeki bölgesel yönetim karargahına füzeli saldırı ve Süleymaniye'nin Zırguez bölgesindeki Komele merkezine ise insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildi.

Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetim Anti-Terör Birimi tarafından yapılan açıklamada ise "İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kürdistan Bölgesindeki Doğu Kürdistan Partilerinin merkez ve karargahlarını bombaladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca saldırıların yol açtığı hasarın henüz bilinmediği belirtildi.

Sosyal medyada Irak'ta çekildiği iddia edilen video: 

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