İran füze yağdırırken İsrail Gazze’de sivilleri vurdu: Yardım bekleyenlere ateş açtılar

Orta Doğu’da gerginlik İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları ile doruk noktasına ulaştı. İsrail’in 2 gece önce İran’a düzenlediği saldırıda en az 20 üst düzey komutanın hayatını kaybettiği öğrenildi. Nükleer ve askeri tesislerin hedef alındığı saldırılar sonrası nükleer sızıntı alarmı verildi.

İran ise buna karşılık olarak İsrail’e 150 tane füze fırlattı. Başken Tel Aviv’den patlama sesleri yükselirken 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İSRAİL YİNE GAZZE’YE SALDIRDI

Orta Doğu’da savaş çanları çalarken İsrail yine Gazze’de sivilleri hedef aldı. İsrail güçleri Bureyc mülteci kampı yakınlarında insani yardım bekleyen sivillerin üstüne ateş açtı. Filistin medyasından gelen bilgilere göre saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

El-Avda Hastanesi ölü sayısı hakkında bir açıklama yapmazken hastanede 27 kişinin tedavi altında olduğunu bildirdi.

BATI ŞERİA’DA EVLERİ YIKIYORLAR

Öte yandan İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki askeri harekatını bir gün daha sürdürerek, Tulkarm kentini ve buradaki mülteci kamplarını hedef aldı.

Filistin haber ajansı Wafa'nın haberine göre, İsrail ordusunun Tulkarm kentindeki varlığı 138'inci gününe girerken, yakınlardaki Nur Şems kampındaki operasyonlar 125'inci gününde de devam ediyor. İsrail’in bölgedeki çok sayıda binayı yıktığı öğrenildi.

Bu arada, her iki kampın etrafında sıkı bir askeri kordon devam ediyor. Piyade birlikleri sokak aralarında, girişlerde ve yerleşim alanlarında mevzilenerek, sakinlerin evlerine dönmelerini veya eşyalarını kurtarmalarını etkili bir şekilde engelliyor.