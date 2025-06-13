İran gafil avlandı! İsrail istihbaratı sızma operasyonuyla vurdu

İran'dan yapılan açıklamalarda bunun sorumlusunun ABD olduğunun net olarak aktarıldığını kaydeden Ardan Zentürk şu yorumda bulundu:

ABD ile yürütülmekte olan müzakerelere odaklanmış bir İran'la karşı karşıyayız. İran bu çerçevede ABD diplomatlarından da gelen güvenceler çerçevesinde İsrail'in bu tür sürpriz bir saldırısıyla karşılaşabileceğini düşünmemiş belli ki. Amerika'yla sürmekte olan müzakere sürecini iki olgun devletin müzakere süreci olarak kabul etmiş. Bu çerçevede de büyük bir olasılıkla hava savunma sistemleri vesairesiyle normal hayatını sürdürüyormuş.

Yükselen Aslan adını verilen bu saldırı İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad'la İsrail hava kuvvetleri bağlantısında yapılan çok yönlü bir harekat. Belli ki Mosad bu harekattan çok önce İran'a sızmış bir yapıda. Çünkü nokta hedef atışları ve ölümler yaşandı mesela devrim muhfuzları komutanı, daha dün bir açıklama yapmış ve İsrail'in bir saldırısı halinde İran'ın tüm gücüyle bu saldırıya büyük bir misillemeyle cevap vereceğini söylemişti. Saldırıda İran devrim muhafızları komutanı öldürüldü.

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CİDDİ SUİKASTLER YAŞANIYOR

Sonrasında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakeri'nin öldürüldüğü duyuruldu. Daha henüz bunun dışında bir doğrulama yok. İran nükleer programının başındaki lider, onun da öldürüldüğü yönünde bir bilgi geldi. Fakat daha sonra bu bilgi yaralandı. Onun da durumunun ne olduğu belli değil. Bu arada önde gelen bilim insanlarından da ölüm haberleri geldi. Mesela İran atom enerjisi kurumu eski başkanı Ferudun Abbasi ve Tahran'daki islami azat üniversitesi rektörü Muhammed Mehdi Tahrançi öldürüldüler. Şimdi bunların uçaklar tarafından öldürülmesi zor bir ihtimal. Yani belli ki bir büyük sızma var iran'ın içine ve nokta atışlarıyla insanları öldürüyorlar.

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Ciddi suikastler yaşanıyor. İran'da ciddi bir istihbarat zafiyeti oluşmuş anladığım kadarıyla İran'a resmen sızmışlar ve belirli adresleri bulmuşlar, ya onları yukarıya lazerle veya bir başka metotla işaretliyorlar yahut da bizzat girip öldürüyorlar.

Gördüğümüz kadarıyla sadece hava kuvvetleriyle oluşan bir saldırıdan bahsetmiyoruz. İsrail istihbarat servisinin büyük bir saldırısıyla karşı karşıyayız.

İSRAİL’DE İRAN MİSİLLEMESİNE HAZIRLIK VAR

İran'dan yapılan açıklamalarda çok büyük bir misillemenin geleceği anlaşılıyor. Ali Hamaney, İsrail kendi kaderini kendi tayin etti bundan sonra yaşanılacak hiçbir şeyden sorumlu değiliz yönünde bir açıklama yaptı. Şu anda israil ordusu tam anlamıyla alarmda bütün cephelerde.

Dış politika uzmanı araştırmacı yazar Ardan Zentürk

Fakat esas alarm İsrail'deki bütün hastanelerin ve uzman kadroların alarma geçirildiği ve muhtemel bir İran saldırısı sonrası doğabilecek yüksek orandaki sivil kayıplara karşı önlemlerin hızla alınmaya başladığı yönünde. Çok yönlü bir savaşla karşı karşıyayız ve bu savaşın esasında bugünden yarına bitecek bir durumu da yok. Şu anda nefesler tutulmuş vaziyette. Uzun bir savaş başlamış olabilir Ortadoğu’da.