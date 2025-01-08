İran gözaltına almıştı! İtalyan gazeteci Sala hakkında yeni gelişme

İran, İtalyan gazeteci Cecilia Sala'yı başkent Tahran'da gözaltına almıştı. İtalya hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, Sala'nın serbest bırakıldığı kaydedildi.

İran, başkent Tahran'da 29 yaşındaki İtalyan gazeteci Cecilia Sala'yı gözaltına almıştı. İtalya hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, İtalyan gazetecinin serbest bırakıldığı kaydedildi. İtalyan yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "diplomatik ve istihbarat kanalları aracılığıyla yapılan yoğun çalışma" yürütüldüğü kaydedildi.

AÇIKLAMA MELONİ'DEN

Sala'nın serbest bırakılması kararının nasıl alındığına ilişkin bilgi verilmezken, İtalyan gazetecinin serbest bırakıldığını İtalyan Başbakan Giorgia Meloni duyurdu. Meloni açıklamasında, "Cecilia'nın dönüşünün mümkün kılınmasına katkıda bulunan herkese teşekkür ederim" dedi. Meloni, Sala'nın serbest bırakıldığını ailesine kendisinin söylediğini de sözlerine ekledi.

Cecilia Sala, 17 Aralık'ta sosyal medya hesabından hazırladığı "Tahran'da ataerkillik üzerine bir sohbet" başlıklı bir yayının bağlantısını paylaşmıştı. Sala'nın çalıştığı medya şirketi Chora tarafından yapılan açıklamada, Sala'nın gazeteci vizesiyle başkent Roma'dan İran'a seyahat ettiği ve 20 Aralık'ta geri dönmeyi planladığı ifade edilmişti. İran toplumu hakkında haber yapmak üzere 13 Aralık'ta ülkeye gelen gazetecinin 19 Aralık'ta "yasayı ihlal ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındığı 30 Aralık'ta doğrulanmıştı.

REHİNE PAZARLIĞI İDDİASI

İsviçre-İran vatandaşı iş adamı 38 yaşındaki Mohammad Abedini Najafabadi, 16 Aralık'ta İstanbul'dan gittiği Milano'daki Malpensa Havalimanı'nda ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. İtalya basınında yer alan haberlerde, Sala'nın rehine pazarlığı için gözaltına alınmış olabileceğine dikkat çekilmişti. Haberlerde, İran'ın Najafabadi'nin serbest bırakılmasını istediği ve buna karşılık Sala'yı serbest bırakabileceği iddiasına yer verilmişti.