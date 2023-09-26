İran "Hamaney'in ABD ile doğrudan görüşmelere izin verdiğine" dair iddiayı yalanladı

İran, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Dışişleri Bakanlığına ABD ile doğrudan görüşme izni verdiğine dair iddiayı yalanladı.

KAYNAK: AA
İran "Hamaney'in ABD ile doğrudan görüşmelere izin verdiğine" dair iddiayı yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı, uluslararası bir haber sitesinde yer alan iddiaya ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Genellikle siyasi bir ortam oluşturmak için ortaya atılan bu tür asılsız haberlerin ve medya oyunlarının geçerliliği yoktur." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'den yayın yapan "Amwaj.media" adlı haber sitesi, ismini açıklamadığı üst düzey İranlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran lideri Hamaney'in nükleer müzakerecilere ABD ile doğrudan görüşme izni verdiğini iddia etti.

Haberde, İranlı Başmüzakereci Ali Bakıri'nin ilerleyen haftalarda Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile Umman'da görüşebileceği öne sürüldü.

HAMANEY, ABD'NİN YAPTIRIMLARI SONRASINDA WASHİNGTON İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞMELERİ YASAKLAMIŞTI

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

İran lideri Hamaney, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de İran ile nükleer anlaşmadan ülkesini tek taraflı çekerek yaptırımları geri getirmesinin ardından yaptığı bir açıklamada, ABD ile doğrudan görüşmeyi yasakladığını belirterek, "ABD müzakerelerdeki sözlerine asla bağlı kalmıyor. Sadece boş sözler veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

İran, özellikle 2019 yılında Trump'ın ısrarlarına rağmen ABD ile doğrudan görüşmelere yanaşmamıştı. Trump sonrasında Nisan 2021'de Viyana'da başlayan ve İran ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve ABD'nin anlaşmaya katılmasının ele alındığı nükleer görüşmelerde de ABD İran ile doğrudan görüşmeyi reddetmişti.

ABD ile İran arasında Avrupa Birliğinin (AB) arabuluculuğunda yapılan görüşmeler, Washington ve Tahran arasındaki bir dizi uzlaşmazlık nedeniyle Eylül 2022 başlarında askıya alınmıştı. Umman ve Katar gibi ülkeler de zaman zaman İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerde arabuluculuk rolü oynuyor.

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