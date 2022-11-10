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İran hipersonik balistik füze geliştirdiğini duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade füzenin hem atmosferde hem de dışında manevra kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 19:37
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İran hipersonik balistik füze geliştirdiğini duyurdu

İran hipersonik balistik füze geliştirdiğini duyurdu
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İran, gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabilecek kapasitede yeni bir "hipersonik balistik füze" geliştirdiğini duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte, ülkesinin yeni bir balistik füze geliştirdiğini söyledi.

Söz konusu balistik füzenin hipersonik hıza sahip olduğunu ifade eden Hacızade, gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabildiğini ve hem atmosferde hem de dışında manevra kabiliyetine sahip olduğunu iddia etti.

İranlı komutan konuyla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

Ses hızından 5 kat daha süratli hareket eden hipersonik füzeler, bu özellikleri nedeniyle hava savunma sistemleri tarafından engellenemiyor. (AA)

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