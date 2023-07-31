İran ile Suriye arasında ulaştırma alanında çeşitli anlaşmalar yapıldı

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, Suriye ile ulaştırma alanında çeşitli anlaşmalar yaptıklarını söyledi.

KAYNAK: AA
İran ile Suriye arasında ulaştırma alanında çeşitli anlaşmalar yapıldı

Fars Haber Ajansına göre, İran-Suriye Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Tahran'da düzenlendi.

Suriye'den Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Samir el-Halil'in katıldığı toplantıya İran Yol ve Şehircilik Bakanı Bezrpaş başkanlık etti.

Bezrpaş, heyetler arası görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Ulaştırma alanında iki taraf arasında olumlu anlaşmalar yapıldı. İran ve Suriye'deki limanların altyapısının güçlendirilmesine karar verildi." dedi.

İki ülke arasında anlaşmaya varılan kalemlerde ticaret tarifesinin sıfıra indirildiğini aktaran Bezrpaş, "İran-Irak-Suriye transit güzergâhının süratle güçlendirilerek mal geçişinin sağlanmasına karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

"İLİŞKİLERİN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GELİŞMESİNİ UMUYORUZ"

Suriye Ekonomi ve Ticaret Bakanı Halil ise İran'la ekonomik işbirliği çerçevesinde birçok adım atıldığını söyledi.

Taraflar arasında ekonomik işbirliğine yönelik dün ve bugün toplantılar gerçekleştirildiğini dile getiren Halil, "Bankacılık, turizm, ulaşım ve serbest ticaret alanlarında birçok adım atıldı. İlişkilerin güçlü bir şekilde gelişmesini umuyoruz." dedi.

Öne Çıkanlar
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Son Haberler
İşte en sağlıklı sabun Sağlık
İşte en sağlıklı sabun
Beylikdüzü’nde trafikte makas atıp sosyal medyada paylaştı: 5 bin 451 lira ceza kesildi Güncel
Beylikdüzü’nde trafikte makas atıp sosyal medyada paylaştı: 5 bin 451 lira ceza kesildi
Brad Pitt Formula 1 filminin çekimlerini durdurdu. Nedenini öğrenenler ''helal olsun'' dedi Magazin
Brad Pitt Formula 1 filminin çekimlerini durdurdu. Nedenini öğrenenler ''helal olsun'' dedi
İstanbul Valiliği'nden mayın açıklaması Güncel
İstanbul Valiliği'nden mayın açıklaması
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu Güncel
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu
Fındık üreticisine hasat uyarısı Güncel
Fındık üreticisine hasat uyarısı
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 9’a yükseldi Dünya
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 9’a yükseldi