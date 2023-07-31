İran ile Suriye arasında ulaştırma alanında çeşitli anlaşmalar yapıldı

Fars Haber Ajansına göre, İran-Suriye Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Tahran'da düzenlendi.

Suriye'den Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Samir el-Halil'in katıldığı toplantıya İran Yol ve Şehircilik Bakanı Bezrpaş başkanlık etti.

Bezrpaş, heyetler arası görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Ulaştırma alanında iki taraf arasında olumlu anlaşmalar yapıldı. İran ve Suriye'deki limanların altyapısının güçlendirilmesine karar verildi." dedi.

İki ülke arasında anlaşmaya varılan kalemlerde ticaret tarifesinin sıfıra indirildiğini aktaran Bezrpaş, "İran-Irak-Suriye transit güzergâhının süratle güçlendirilerek mal geçişinin sağlanmasına karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

"İLİŞKİLERİN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GELİŞMESİNİ UMUYORUZ"

Suriye Ekonomi ve Ticaret Bakanı Halil ise İran'la ekonomik işbirliği çerçevesinde birçok adım atıldığını söyledi.

Taraflar arasında ekonomik işbirliğine yönelik dün ve bugün toplantılar gerçekleştirildiğini dile getiren Halil, "Bankacılık, turizm, ulaşım ve serbest ticaret alanlarında birçok adım atıldı. İlişkilerin güçlü bir şekilde gelişmesini umuyoruz." dedi.