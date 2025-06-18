İran ilk kez kullandı! "Canavar" olarak biliniyor...

İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı saldırılar 6. gününde de devam ediyor.

İran’a ait olduğu belirtilen Hürremşehr tipi füzelerin Tel Aviv'e isabet ettiği bildirildi. Saldırı sonrası kentte sirenler çalarken, halk sığınaklara yönlendirildi.

"CANAVAR FÜZE" OLARAK ADLANDIRILIYOR

Hürremşehr füzeleri, İran’ın uzun menzilli ve yüksek tahrip gücüne sahip savunma sistemleri arasında yer alıyor. "Canavar füze" olarak da adlandırılan bu silah sistemi, İran’ın askeri envanterindeki en gelişmiş balistik füze teknolojilerinden biri olarak biliniyor.

İranlı yetkililer, saldırının İsrail’in önceki günlerde İran topraklarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara karşılık olarak düzenlendiğini ileri sürdü.

HÜRREMŞEHR (HAYBER) BALİSTİK FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

İsim: Hürremşehr (4. nesil versiyonu: Hayber)

Füze Tipi: Orta menzilli balistik füze (MRBM)

Uzunluk: Yaklaşık 13 metre

Menzil: 2.000 kilometre

Harita Üzerinde Menzil: İran’dan Romanya’ya kadar ulaşabiliyor

Harp Başlığı Kapasitesi: 1.500 – 1.800 kg (tekli konvansiyonel veya çoklu savaş başlıkları)

Yakıt Tipi: Sıvı yakıtlı sistem (hipergolik yakıt teknolojisi)

Hız: 10–12 Mach arası (hipersonik hız bandının üzerinde olduğu iddia ediliyor)

Geliştirici Ortaklık: Kuzey Kore ile iş birliği (Hwasong-10 benzeri yapıda)

İlk Tanıtım: 2017 (geliştirilmiş 4. nesil versiyonu 2023'te tanıtıldı)

Kod Adı: Hayber (Hürremşehr-4 versiyonu için)

AVANTAJLARI VE FARKLARI

Gelişmiş Harp Başlığı Taşıma Kapasitesi: Diğer İran füzeleri genellikle 500-750 kg başlık taşırken, Hürremşehr bu kapasiteyi 1800 kg'a kadar çıkarabiliyor.

Çoklu Savaş Başlığı Yeteneği: Tek büyük başlık veya çoklu (MRV) başlık taşıyabilir.

Menzil + Güç Kombinasyonu: Hürremşehr, İsrail dahil pek çok stratejik hedefi vurabilecek menzilde ve yıkım gücünde.

Sıvı Yakıtın Dezavantajı: Katı yakıtlı füzelere göre daha fazla hazırlık süresi gerektirir (bu da erken fark edilme riski doğurabilir).

İsrail ve İran 6 gündür füze yağdırıyor: İki ülkeden de alevler yükseldi