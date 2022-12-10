İran'dan İngiltere'ye yaptırım tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere'nin İran'daki terör ve kargaşaya destek vermesi ve İranlılara yasa dışı yaptırımlar getirmesinin ardından" bu ülkenin Tahran Büyükelçi Simon Shercliff'in Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Londra yönetiminin protestolarla ilgili yaptırımlarının "İran'ın iç işlerine müdahale" anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, İran'ın yaptırımlara karşılık verme hakkını saklı tuttuğu da İngiliz Büyükelçi'ye hatırlatıldığı aktarıldı.

YAPTIRIM KARARI ALDIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

İngiltere, İran'da Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı idama mahkum edilen Muhsin Şikari'nin cezasının infaz edilmesi nedeniyle İran'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mehdi Hüseyin Matin'i dün Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı. Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "protestoculara uygulanan baskıyla bağlantılı İran mahkemesi hakimlerine ve hapishane görevlilerine yaptırım kararı aldıklarını" açıklamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Cleverly'nin, "İranlı yetkililere görüşlerimizi açıkça ifade ettik. İran infazları derhal durdurmalı ve kendi halkına yönelik şiddeti sona erdirmeli" ifadelerine yer verilmişti. (AA)