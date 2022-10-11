11 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran, İngiltere'nin yaptırımlarının ardından İngiliz Büyükelçi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran, İngiltere'nin yaptırımlarının ardından İngiliz Büyükelçi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestoların bastırılmasında rol alan bazı İranlı güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayan İngiltere'ye tepki olarak, bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 10:29
Takip Et

İran, İngiltere'nin yaptırımlarına tepki olarak İngiliz Büyükelçi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran, İngiltere'nin yaptırımlarının ardından İngiliz Büyükelçi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı
+
Aa
-

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin İranlı yetkililere yönelik "keyfi ve mesnetsiz" yaptırımları nedeniyle İngiliz Büyükelçi Simon Shercliff'in Bakanlığa çağrıldığı ifade edildi.

İngiltere'nin protestolarla ilgili yaptırımlarının "İran'ın iç işlerine müdahale" anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, Tahran'ın itiraz protestosunun İngiliz Büyükelçi'ye iletildiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, İran'ın yaptırımlara karşılık verme hakkını saklı tuttuğu da Shercliff'e hatırlatıldı. İngiliz Büyükelçi ise durumu derhal Londra'ya bildireceğini ifade etti.

İngiltere, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ülke çapına yayılan protestolara müdahale eden bazı İranlı güvenlik yetkililerine yönelik dün yaptırım uyguladığını duyurmuştu.

Yaptırım listesinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani, Polis Teşkilatı Başkanı Hüseyin Eşteri, İran Polis Özel Kuvvetler Komutanlığı Başkanı Hasan Keremi de yer aldı.

(AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
1
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
2
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿Motorine bir zam daha geldi
3
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
4
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
5
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
6
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
7
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿AKP’li belediye satmaya doyamadı! Tam 16 bin 403 metrekare
﻿AKP’li belediye satmaya doyamadı! Tam 16 bin 403 metrekare
﻿AKP’li belediye satmaya doyamadı! Tam 16 bin 403 metrekare
﻿Sayılı günler kaldı: Palamut bolluğu devam ediyor
﻿Sayılı günler kaldı: Palamut bolluğu devam ediyor
﻿Sayılı günler kaldı: Palamut bolluğu devam ediyor
﻿Hasmını şehrin ortasında bıçakladı
﻿Hasmını şehrin ortasında bıçakladı
﻿Hasmını şehrin ortasında bıçakladı
﻿Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
﻿Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
﻿Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.