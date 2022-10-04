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İran, Irak’ın kuzeyini vurmaya devam ediyor  

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan Seydikan bölgesi, Halgurd ve Berbezin tepelerindeki mevzilere topçu ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenledi.  

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 20:38
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İran, Irak’ın kuzeyini vurmaya devam ediyor  

İran, Irak’ın kuzeyini vurmaya devam ediyor  
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İran, Irak’ın kuzeyini 11 gündür aralıklarla vurmaya devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran Kürdistan Demokrat Partisi (HDK-İ), İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu (Komele) ve Kürdistan Özgürlük Partisi'ne (PAK) ait karargahlarını hedef alan saldırıları kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan Erbil kentinin kuzeyindeki Seydikan bölgesi, Halgurd ve Berbezin tepelerindeki mevzilere topçu ve İHA ile saldırı düzenledi. Saldırıda can kaybı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun 28 Eylül’de HDK-İ, Komele ve PAK’a ait karargahlara düzenlediği saldırılarda aralarında hamile bir kadının da bulunduğu toplam 13 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında çocukların da bulunduğu toplam 58 kişi de yaralanmıştı.

 

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