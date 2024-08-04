İran: İsrail büyük kırmızı çizgiyi aştı, karşılık vereceğiz

İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir telefon görüşmesi yaptı. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ikilinin Hamas Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi üzerine görüştüğü bildirildi.

İran'ın misafirine yapılan bu saldırıya karşı sessiz kalamayacaklarını söyleyen Bakıri, İsrail'e bu suikastın hesabını muhakkak soracaklarını vurguladı. Bakıri, İsrail'in bölgede geniş çaplı saldırılar düzenlediğini ve bölgedeki gerilimi tırmandırdığını belirterek Haniye'ye düzenlenen suikastla işgal devletinin büyük kırmızı çizgiyi aştığını söyledi. Bu saldırının 2 sonucu olacağını söyleyen Ali Bakıri, bunlardan birinin "İran'ın bu suça kesin şekilde yanıt vermesi" diğerinin de "İsrail'in şeytani eylemleriyle bölgede istikrarı ve güvenliği bozacak eylemlerini artırması olacağını ve İslam ülkelerinin buna sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

İslam ülkeleri arasında olağanüstü bir toplantı düzenlenmesi öneren Bakıri Pakistanlı muhatabındna bu çağrıya destek vermesini istedi.