İran: İsrail büyük kırmızı çizgiyi aştı, karşılık vereceğiz

Kaynak: AA
İran: İsrail büyük kırmızı çizgiyi aştı, karşılık vereceğiz

İran'ın misafiri Haniye'ye yapılan bu saldırıya karşı sessiz kalamayacaklarını belirten Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bakıri, İsrail'e bu suikastın hesabını muhakkak soracaklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir telefon görüşmesi yaptı. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ikilinin Hamas Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi üzerine görüştüğü bildirildi.

İran'ın misafirine yapılan bu saldırıya karşı sessiz kalamayacaklarını söyleyen Bakıri, İsrail'e bu suikastın hesabını muhakkak soracaklarını vurguladı. Bakıri, İsrail'in bölgede geniş çaplı saldırılar düzenlediğini ve bölgedeki gerilimi tırmandırdığını belirterek Haniye'ye düzenlenen suikastla işgal devletinin büyük kırmızı çizgiyi aştığını söyledi. Bu saldırının 2 sonucu olacağını söyleyen Ali Bakıri, bunlardan birinin "İran'ın bu suça kesin şekilde yanıt vermesi" diğerinin de "İsrail'in şeytani eylemleriyle bölgede istikrarı ve güvenliği bozacak eylemlerini artırması olacağını ve İslam ülkelerinin buna sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

İslam ülkeleri arasında olağanüstü bir toplantı düzenlenmesi öneren Bakıri Pakistanlı muhatabındna bu çağrıya destek vermesini istedi.

İlgili Haberler
Alkollü sürücüden gazeteciye eleştiri: “Alkollü araç kullanmaktan haber mi olur?”
Alkollü sürücüden gazeteciye eleştiri: “Alkollü araç kullanmaktan haber mi olur?”
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları için yeni düzenleme
Belediye başkanından Instagram tepkisi: Biz de suyu mu keselim?
Belediye başkanından Instagram tepkisi: Biz de suyu mu keselim?
Bronckhorst: 5-0 her zaman olmaz
Bronckhorst: 5-0 her zaman olmaz
Rapor parası hesaplama nasıl yapılır?
Rapor parası hesaplama nasıl yapılır?
Hem kendi canını hem de trafiktekilerin canını tehlikeye atan kadın
Hem kendi canını hem de trafiktekilerin canını tehlikeye atan kadın
Son Haberler
Motosiklet, önce otomobile sonra demir korkuluklara çarptı: 1 ağır yaralı Yerel Haberler
Motosiklet, önce otomobile sonra demir korkuluklara çarptı: 1 ağır yaralı
Alkollü sürücüden gazeteciye eleştiri: “Alkollü araç kullanmaktan haber mi olur?” Yerel Haberler
Alkollü sürücüden gazeteciye eleştiri: “Alkollü araç kullanmaktan haber mi olur?”
MTA yeni raporu yayımladı: Bölgede 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir Gündem
MTA yeni raporu yayımladı: Bölgede 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir
Bursa'da Perseid Meteor Yağmuru! İzlemek için 20 bin kişi katıldı Gündem
Bursa'da Perseid Meteor Yağmuru! İzlemek için 20 bin kişi katıldı
Çok satılan çay markasında kanserojen madde bulundu. Acil olarak toplatılıyor Ekonomi
Çok satılan çay markasında kanserojen madde bulundu. Acil olarak toplatılıyor
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları için yeni düzenleme Gündem
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları için yeni düzenleme
1 günlük rapor parası ne kadar 2024? Keşfet
1 günlük rapor parası ne kadar 2024?