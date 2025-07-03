İran-İsrail gerilimi BAE ekonomisini çarptı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyet gösteren şirketler, İran-İsrail geriliminin etkisiyle Haziran ayında yeni siparişlerde sert bir düşüş yaşadı. S&P Global verilerine göre, yeni siparişler Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi. Müşterilerin harcamadan kaçınması, ekonomik ivmeyi baskıladı.

Ancak ateşkesin sağlanmasıyla birlikte operasyonel maliyetlerde ciddi düşüş yaşandı. S&P Global Market Intelligence Kıdemli Ekonomisti David Owen, “BAE’de girdi maliyeti enflasyonu son iki yılın en düşük seviyesine indi. Bu da firmaların indirim yapmasına olanak tanıdı” dedi.

Haziran ayında firmalar altı ay aradan sonra ilk kez satış fiyatlarını düşürdü. İndirim oranı düşük kalsa da, bu hamle tüketiciyi tekrar sahaya çekme çabasını gösteriyor. Aynı dönemde istihdam artışı da dikkat çekti. S&P Global’e göre, iş yükünü azaltmak isteyen firmalar personel alımını hızlandırdı.

Haziran ayında Satın Alma Yöneticileri Endeksi 53,5 seviyesine çıkarak büyümenin sürdüğünü gösterdi. Owen, "Bölgesel tansiyon düşerse satışlar hızla toparlanabilir" değerlendirmesinde bulundu.