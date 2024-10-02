İran-İsrail gerilimi hava yolunu vurdu! 3 ülkeye İstanbul çıkışlı seferler iptal edildi

İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı sonrasında bugün Irak, İran ve Ürdün'e yapılacak İstanbul çıkışlı uçak seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

İran, İsrail'in Hizbullah'a karşı yürüttüğü operasyona misilleme olarak İsrail'e bir balistik füze saldırısı başlatmıştı. Saldırı, hava yollarını vurdu. İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından bölge ülkeleri hava sahalarında uçuşları durdurdu. Dün geceden itibaren İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarından Ürdün, İran ve Irak'a yönelik uçuşları da iptal olduğu açıklandı.

Bu ülkelere doğru sefer halinde olan uçaklar ve yakıt kritiğine giren uçaklarda rotalarını değiştirerek, İstanbul, Sabiha Gökçen ve çevre havalimanlarına yönlendirildi.

THY VE PEGASUS'DAN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları'ndan İran,Ürdün ve Irak uçuşlarıyla ilgili yeni kararlar verildi. THY yönetim, İran'ın İsrail'e dün gece düzenlediği füze saldırısıyla birlikte bazı ülkelere uçuşları durdurdu. Başta İran olmak üzere Irak ve Ürdün uçuşları da askıya alındı. Saldırıların ardından İsrail derhal hava sahasını kapattı, uçuşlar durduruldu. Bu karar bölge ülkelerinden Irak ve Ürdün tarafından da alındı. İki ülke uçuşları durdurdu. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş güvenliği için ülkedeki uçuşların tümünü bugün saat 10.00'a kadar durdurdu. İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle Pegasus Havayolları bugün ve yarın yapılması planlanan İran, Irak ve Ürdün'e uçuşlarını iptal etti.

NE OLMUŞTU

Dün, İran tarafından İsrail’e balistik füzeler atıldı. Ardından, Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi. İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini ve sivillerin bomba sığınaklarında olduğunu belirtti. İsrail ordu radyosu ise İran'dan yaklaşık 500'e yakın füzenin fırlatıldığını açıkladı. Saldırı ise hava yollarını etkilemişti.