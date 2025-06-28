İran, İsrail saldırılarında öldürülen yetkililer için cenaze töreni düzenliyor

İran’da bugün İsrail saldırılarında öldürülen askeri komutanlar ve nükleer bilim insanlarını için cenaze töreni düzenleniyor.

İsrail ile 12 gün süren savaş sırasında İsrail tarafından öldürülen 60 askeri komutan ve nükleer bilim insanı için İran’da bugün resmi cenaze töreni başladı. İran Devlet televizyonu, Tahran’da İran bayrağına sarılı tabutlar ve öldürülen komutanların fotoğraflarını taşıyan kalabalıkların görüntüsüne yer verdi.

Cenazeye, İran Devrim Muhafızları Konseyi, Kudüs Gücü Lideri İsmail Kaani ve İsrail saldırılarında yaralanan İran liderinin danışmanı Ali Şamhani de katıldı. Cenaze töreni, İran ile İsrail arasında ateşkese varılmasından dört gün sonra gerçekleşti

Cenaze töreni sabah saatlerinde Tahran merkezindeki Devrim Meydanı’ndan başlayıp kentin simgesel yapılarından biri olan büyük bir kuleyle ünlü Özgürlük Meydanı’na kadar sürdü.