İran, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısını açıkladı

İsrail-İran Savaşı'nda belirsizlikler ile birlikte bir ateşkes sürecine girildi. Karşılıklı saldırıların gerçekleştiği çatışmalarda ise bilanço netleşiyor.

Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, başkent Tahran'da düzenlenen Sağlık Bakanlığı Kriz Merkezi toplantısında konuştu.

606 ÖLÜ, 5 BİN 332 YARALI

İsrail'in ülke genelindeki saldırılarında 606 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Zaferkendi, yaralı sayısının da 5 bin 332'ye yükseldiğini bildirdi.

Zaferkendi, İsrail'in İran'a saldırganlığını başlattığı 13 Haziran'dan bu yana en ağır saldırıların son 24 saatte gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu süre zarfında 1342 kişi yaralandı, 107 kişi şehit oldu." dedi.​​​​​​​

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