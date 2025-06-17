İran-İsrail savaşında son durum

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar beşinci gününde tüm hızıyla devam ederken, iki taraf arasında karşılıklı saldırılar artarak sürüyor.

İsrail, İran’ın iki gün önce öldürülen genelkurmay başkanının yerine atanan Ali Şadimani’yi de hedef aldığını ve öldürdüğünü duyurdu. Öte yandan, İran, İsrail’in Herzliya kentinde bulunan Mossad karargahına saldırı düzenlediğini iddia etti.

İRAN’DAN İSRAİL’E İHA SALDIRISI İDDİASI

İran, Salı günü yaptığı açıklamada, gece boyunca İsrail’deki stratejik hedeflere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

İran'dan İsrail halkına 'ülkeyi terk etmeleri' çağrısı

İran Kara Kuvvetleri Komutanı General Haydari, “Hassas imha ve hedefleme kabiliyetine sahip çeşitli türde İHA’larla, Siyonist rejimin Tel Aviv ve Hayfa’daki stratejik noktalarını vurduk” dedi. İran, özellikle Herzliya’daki Mossad karargahının hedef alındığını öne sürdü.

İSRAİL’DEN KARŞI HAMLE: ALİ ŞADİMANİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail, İran’ın yeni atanan Genelkurmay Başkanı Ali Şadimani’yi öldürdüğünü açıklayarak çatışmalardaki tansiyonu daha da yükseltti. Bu gelişme, İran’ın iki gün önceki kaybının ardından ikinci bir üst düzey askeri yetkiliyi hedef almasıyla dikkat çekti.

TRUMP’TAN G7’DEN ERKEN DÖNÜŞ VE KRİTİK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi’ni yarıda bırakarak ülkesine döndü ve İsrail-İran çatışmasına dair önemli bir açıklama yaptı. Trump’ın açıklamalarının detayları merakla beklenirken, uluslararası toplum gelişmeleri yakından takip etti.

İsrail-İran arasındaki savaşın tüm detayları ve anlık gelişmeler için www.yenicaggazetesi.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Çatışmaların bölgeye ve dünyaya etkileri ise hala belirsizliğini koruyor.

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