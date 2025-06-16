İran İsrail'e füze saldırısı başlattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İran İsrail'e füze saldırısı başlattı

Son dakika... İran İsrail'e yönelik füze saldırılarına başladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, saldırılara aynı düzeyde karşılık vereceklerini duyurdu.

İran'ın tarihin en büyük saldırısını yapacağını açıklamasının ardından İsrail'de sirenler çalmaya başladı. İsrail Ordusu yaptığı son dakika açıklamasında İran'dan füzelerin ateşlendiğini açıkladı.

İran'ın başlattığı yeni füze saldırısı sonrası İsrail'in birçok bölgesinde sirenler duyuldu.

Ordudan yapılan açıklamada İsrail'in savunma sistemlerinin saldırıyı engellemek için çalıştığı belirtildi. İsraillilere sığınaklara girmeleri ve bir sonraki duyuruya kadar orada kalmaları tavsiye edildi.

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Reuters'ın haberine göre ise İsrail’in Kanal 12 ve Kanal 14 televizyonları, personellerine derhal tahliyeye hazırlanmaları talimatını verdi.

"HAMANEY'E SUİKAST ÇATIŞMAYI BİTİRİR"

Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'i hedef almanın, "çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceğini" savundu.

Amerikan ABC News kanalına bir röportaj veren İsrail Başbakanı Netanyahu, İran lideri Hamaney'e suikast iddiası konusunda net bir değerlendirme yaptı.

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Netanyahu, ABD Başkan Donald Trump'ın "İran liderine suikast planını, çatışmayı tırmandıracağı endişesiyle reddettiği" yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek." yanıtını verdi.

İsrail Başbakanı, Hamaney'i hedef alıp almayacakları sorusuna ise, "İsrail yapması gereken şeyi yapıyor." diye karşılık verdi.

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