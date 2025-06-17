İran İsrail’i füze yağmuruna tuttu! İsrail İsfahan’a saldırdı. Orta Doğu yanıyor

İsrail'in İran üzerine saldırıları sürüyor. İsrail Ordusu 17 Haziran 2025 günü gerçekleştirdiği harekatlara ilişkin yaptığı açıklamada İran'ın batısındaki saldırıları büyük oranda tamamladığını açıkladı.

RAFİNERİ VURULDU

İsrail Ordusu İsfahan bölgesinde bir petrol rafinerisini hedef aldı. Savaş uçakları ve füzelerle İran'ı hedef alan İsrail'in, İsfahan bölgesine saldırıları devam ediyor.

İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

İran Medyası İsrail'e yeni füze saldırıları başladığını açıkladı. Gün içerisinde İsrail tarafından İran'ın İsfahan bölgesinde bir rafineriye yapılan saldırı bölgeye büyük hasar vermişti. Gelen son bilgilere göre İran, İsrail'e yeni bir füze saldırısı başlattı.

ABD JETLERİ BÖLGEYE GELİYOR

Reuters’te yer alan habere göre, ABD savaş jetleri Orta Doğu’ya geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hamaney ile ilgili de açıklamalarda bulundu. “Hamaney’i dışarı çıkartmayacağız” diyen Trump, “İran dini liderinin nerede saklandığını biliyorum. Hamaney'in nerede olduğunu biliyoruz. Kolay hedef ve şimdilik güvende. Şimdilik öldürmeyeceğiz ancak sabrımız tükenmek üzere" dedi.