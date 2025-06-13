İran İsrail'i vurmaya başladı! Tel Aviv'de siren sesleri..

İsrail ordusu, İran'ın beklenen yanıtının başladığını işaret etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail topraklarına yönelik füzelerin ateşlendiği bildirildi.

Füzelerin engellenmesi amacıyla hava savunma sistemleri devreye girerken, İsrail vatandaşlarına uyarıda bulunuldu.

İran'ın füze saldırısı sonrası, İsrail'in başkenti Tel Aviv'den dumanlar yükseldi.

İsrail'deki cep telefonlarında uyarı alarmları çalarak, "sığınaklara gidilmesi" talimatı gönderildi.

7 NOKTAYA İSABET

İran'ın saldırılara karşı misilleme başlatarak ateşlediği füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği duyuruldu.

İsrail ordu radyosunun haberinde, isabet alan noktalarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İran'dan atılan füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği, bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

THY’den İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası hamle!

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan onlarca füzenin ülkeye fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin önlemek için çalıştığı belirtildi.

İran'ın misilleme için fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye giriyor.

İRAN, İSRAİL'İN SAVAŞ UÇAĞINI VURDUĞUNU AÇIKLADI

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail saldırıları sırasında birçok füze ve insansız hava aracını ile bir İsrail savaş uçağının başarıyla vurulduğunu açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail saldırıları sırasında birçok füze ve insansız hava aracını ile bir İsrail savaş uçağının başarıyla vurulduğunu açıkladı.

İsrail, İran'a yönelik yoğun saldırılarını sürdürüyor. İran Silahlı Kuvvetleri, savunma birliklerinin İsrail saldırıları sırasında birçok füze ve insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini, ayrıca bir İsrail savaş uçağının başarıyla vurulduğunu açıkladı. Savunma güçlerinin tam teyakkuz halinde olduğu ve her türlü hava tehdidini dikkatle izleyip karşılayacağı vurgulandı. Ayrıca, İran hava sahasına yapılacak en küçük ihlalin bile sert ve kararlı bir şekilde karşılık bulacağı belirtildi.