İran, İsrail'in Lübnan'a saldırısını kınadı

İran, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'da yerleşim yerlerine saldırılar düzenleyen İsrail'i kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını şiddetle kınayarak, bu saldırıların ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Uluslararası topluma ateşkesin korunması için harekete geçmesi çağrısında bulunan Bekayi, şunları kaydetti:

"Siyonist rejimin (İsrail), Lübnan'a yönelik saldırıyı meşrulaştırmak için öne sürdüğü bahaneler tamamen haksız ve temelsizdir. Uluslararası toplum, işgalci rejimin Gazze'den Lübnan ve Suriye'ye kadar bölgede sürdürdüğü sürekli hukuksuzluk ve rejimin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik artan tehditlerine karşı kararlı önlemler almalıdır."

Ülkenin kuzeyine roketler fırlatıldığını öne sürerek Lübnan'ın güneyini bir dizi hava saldırısıyla hedef alan İsrail ordusu, 4 ay sonra ilk kez bugün başkent Beyrut'u da hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman oldu.