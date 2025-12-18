Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Türkiye’nin tek coğrafi işaretli kivisi olan Ordu Kivisi ve ülke genelindeki 15 bin kivi üreticisi, ithalat baskısı nedeniyle zor günler geçiriyor. CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, İran’dan maliyetin altında ithal edilen kivilerin piyasayı altüst ettiğini belirterek konuyu TBMM gündemine taşıdı. Adıgüzel, hükümete verdiği soru önergesiyle acil önlem alınması çağrısında bulundu.

"15 BİN ÜRETİCİ AİLE ZOR DURUMDA"

Kivi üretiminin Türkiye ekonomisi için stratejik önemine değinen Dr. Mustafa Adıgüzel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Başta Türkiye'nin ilk ve tek coğrafi etiketli Ordu kivisi olmak üzere Çanakkale'den Artvin'e kadar tüm Türkiye'de üretim yapan yaklaşık 15 bin kivi üreticisi zor günler yaşıyor. Bunun nedeni de İran'dan Türkiye'deki maliyetin altında ithal edilen fazla sayıdaki kivi. Bu durumun derhal kontrol altına alınması lazım. Şu anda üretilen kiviler depolarda bekliyor. Piyasa fiyatı maliyetinin altına inmiş durumda.”

"GEÇMİŞTEKİ GİBİ EK VERGİ VE KOTA ŞART"

İthalat politikalarındaki yanlışlara dikkat çeken Adıgüzel, çözümün geçmiş uygulamalarda saklı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçmiş yıllarda benzer bir durum olduğunda ilave gümrük vergileri ve kota uygulamaları ile hızlı bir şekilde önlem alınmıştı. Şimdi yine aynısının yapılması gerekir. Benzer bir şekilde Azerbaycan'dan hurma ve elma ithalatı da bu ürünleri üreten üreticileri zor duruma soktu. Hükümetin kendi üreticisini düşünerek ithal tarım ürünlerine karşı dikkatli olması gerekir. Ya da Türkiye'de maliyetleri düşürmesi gerekir. Bu yıl için hızlı bir şekilde İran'dan yapılan ithalata ek gümrük vergileri ve kota uygulaması ile üreticinin önü açılmalıdır.”

"500 MİLYON TL'LİK DÖVİZ GİRDİSİ RİSKTE"

Kivinin milli bir değer olduğunu ve korunması gerektiğini vurgulayan Adıgüzel, açıklamasını şu uyarıyla tamamladı:

“Başta Türkiye'nin ilk ve tek coğrafi etiketli Ordu kivisi olmak üzere tüm Türkiye'de her yıl 500 milyon TL'nin üzerinde döviz girdisi sağlayan kivi üreticisi 15 bin ailenin hızlı bir şekilde desteklenmesi gerekir.”