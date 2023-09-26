İran kıyılarındaki petrol boru hattında sızıntı sürüyor

Basra Körfezi'nde İran'a bağlı Harg Adası'ndaki petrol boru hattında bir ayı aşkın süredir devam eden sızıntı Genave Limanı'nı olumsuz etkiliyor.

KAYNAK: AA
İran kıyılarındaki petrol boru hattında sızıntı sürüyor

İran resmi haber ajansı IRNA, Genave Çevre Koruma İdaresi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayınladı.

Açıklamada, "Harg Adası'na giden boru hattından sızan petrol, Genave kıyılarına vurdu ve herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için denize girmek yasaklandı." ifadelerine yer verildi.

Buşehr Limanlar ve Denizcilik Genel Müdürü Muhammed Şakibi Nasab, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, sızıntının yaşandığı petrol boru hattının kapatılmasının zor bir süreç olduğunu söylemişti. İranlı yetkili, sızan petrolü temizleme çalışmalarının çok zaman alıcı ve yıpratıcı bir hale geldiğini ifade etmişti.

Bölgede geçen yıl da sızıntı yaşandığı belirtilirken, sızıntıların ana nedeni olarak İran'ın petrol boru hatlarının eski olması gösteriliyor.

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