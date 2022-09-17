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İran lideri Ali Hamaney'in uzun süre sonra ilk kez görüntülendi

Hakkında "öldüğü, kalp ameliyatı geçirdiği, komada olduğu" gibi çeşitli iddialar ortaya atılan İran lideri Ali Hamaney'in, Tahran'da gençlik gruplarının temsilcileriyle bir araya geldiği görüldü

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 15:38
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İran lideri Ali Hamaney'in uzun süre sonra ilk kez görüntüleri yayınlandı

İran lideri Ali Hamaney'in uzun süre sonra ilk kez görüntülendi
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İran lideri Ali Hamaney'in, "öldüğü" veya "ağır hasta olduğu" yönündeki iddiaların ardından uzun süre sonra ilk kez görüntüleri yayınlandı.

Medyaya servis edilen görüntülerde Hamaney'in başkent Tahran'da bulunan İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen Erbain merasimleri kapsamında ülkedeki gençlik gruplarının temsilcileriyle bir araya geldiği görüldü.

Tahran yönetimine muhalif medya ve sosyal medya kullanıcıları tarafından "vefat ettiği, kalp ameliyatı geçirdiği, komada olduğu" gibi hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Hamaney'in Erbain merasiminde gençlerle görüntülerinin yayınlanması sevenlerini rahatlattı. (AA)

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