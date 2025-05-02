İran Ligi'nin şampiyonu Tractor FC oldu

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İran Ligi'nin şampiyonu Tractor FC oldu

Tebriz Traktör, İran Süper Ligi’nde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı olan takımı Tebriz Traktör, İran 1. Futbol Ligi'nde (Pers Gulf Pro Lig) bitime 2 hafta şampiyonluğunu garantiledi.

BİTİME 2 KALA ŞAMPİYON OLDU

Tebriz ekibi, ligin 28. haftasında Kazvin temcilsici Shams Azar'a konuk oldu. Hırvat teknik adam Dragan Skocic'in çalıştırdığı Traktör, sahadan 4-0 galip ayrılarak puanını 64 puana yükseltti. Traktör, en yakın takipçisi Sepehan'ın sahasında Gol Gohar'a 2-1 kaybetmesiyle bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Tebriz Traktör, tarihinde ilk kez Pers Gulf Pro Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

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