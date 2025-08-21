İran macerası kısa sürdü

İran macerası kısa sürdü

İran Süper Lig ekiplerinden Persepolis forması giyen Serdar Dursun'un, kulübüyle yolları ayrıldı.

İran Süper Lig takımlarından Persepolis forması giyen milli futbolcu Serdar Dursun ile ilgili şok bir gelişme yaşandı.

Serdar Dursun'un, Persepolis ile olan sözleşmesi feshedildi. İran ekibi Persepolis bu ayrılık için Dursun'a 250.000 Dolar ödeyecek.

Trendyol Süper Lig ve TFF 1.Lig'den teklif alan Serdar Dursun'un Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Alanyaspor'dan Persepolis'a transfer olan 33 yaşındaki milli futbolcu, kulübüyle çıktığı 15 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

