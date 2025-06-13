İran medyası açıkladı: Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları komutanı saldırıda öldü

İsrail’in İran’ın nükleer ve askeri tesislerine yönelik saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda aralarında sivillerin de olduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail’in saldırılarında İran’ın 2 üst düzey askeri yetkilisi hayatını kaybetti.

Devrim Muhafızları Merkez Komutanlığı'nın da vurulduğunu duyuran İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğünü doğruladı.

İran haber ajansı IRNA ise Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin hayatta olduğu ve şu an "savaş odası"nda olduğunu duyurdu.

Ancak Fars Haber Ajansı Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Sabah saatlerinde İran Devlet Televizyonu da Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı.

Öte yandan saldırıda nükleer çalışmalarda görev alan bilim insanları Feridun Abbasi ile Muhammed Mehdi Tahrancı'nın hayatını kaybettiği duyuruldu.

YENİ BAŞKOMUTAN BELLİ OLDU

İran ordusunun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni Başkomutanı olarak İran Ruhani Lideri Ali Hamaney tarafından eski Kudüs Gücü Komutanı General Ahmed Vahidi’nin atandığı duyuruldu.