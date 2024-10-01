İran Merkez Bankası Başkanı, İstanbul'da

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, İslam İşbirliği Teşkilatı 6. Uluslararası Merkez Bankaları Forumu'na katılmak üzere uzman bir heyetle İstanbul’a gitti. Forumda, İİT üyeleri arasında ekonomik büyüme, enflasyonun mevcut durumu ve elektronik bankacılıkta yeni teknolojilerin kullanımı gibi konuların ele alınması planlanıyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 25 Eylül 1969’da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, üye devletler arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek ve İslam dünyasının haklarını korumak amacıyla kurulmuş olup, toplamda 57 üyeye sahiptir.